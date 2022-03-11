Евакуйована з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі Маріанна Підгурська народила доньку

Маріанна Підгурська під час евакуації з пологового будинку в Маріуполі. Фото: Мстислав Чернов

Мешканка Маріуполя Маріанна Підгурська, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл у пологовому будинку міста, ввечері 10 березня народила доньку.

Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, повідомила журналістка “Громадського” Ольга Токарюк.

“Мені розповіла родичка Маріанни – вагітної жінки із розбомбленої лікарні Маріуполя. Їм вдалося короткочасно зв’язатися з нею по телефону. Вчора ввечері, о 22:00, Маріанна народила дівчинку! З ними все гаразд, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняється”, – написала Токарюк у твіттері.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022

Обличчя Маріанни побачив увесь світ завдяки фотокорам, які перебували на місці подій під час бомбардування пологового будинку.

Маріанна Підгурська – б’юті-блогерка. Вона має сторінку в Instagram з понад 60 тисячами підписників.

Після жахливих подій тоді ще вагітну Маріанну в соцмережах почали цькувати росіяни. Її звинувачували у нібито зіграній “ролі” під час “постановочних” обстрілів окупантів країни-агресора.

Як писала “Новинарня“, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

За уточненими даними, поранено 17 та загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

Наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

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