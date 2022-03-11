“Навіть зазомбовані починають розуміти, що їх на***али”. Розповідь журналістки, яка спілкувалася з окупантами в заблокованій Бучі

На вулиці Бучі, де розбили колону російської техніки

Лєна Чиченіна

журналістка, телеведуча, культурна оглядачка

(мешканка Бучі, перебувала в блокаді до 9 березня)

фото авторки (із Бучі)

– А вообще, мне это все на хуй не нужно.

Він не сказав, як його звати, але йому 24 роки. Дружині – 31. Вона не знає, де він.

– Так нам тем более на хуй не нужно. Но это же вы к нам приехали.

– Да. Это все из-за этих пидоров – Путина и Зеленского.

– А при чем тут Зеленский?

Щойно я це вимовила – згадала мем з мавпочкою, яка каже точно цю фразу. Але всього за кілька днів я абсолютно перефарбувалася в зелебота і нашого красівого Володимира Олександровича зобижати не позволю.

– Как при чем? А нахуя он привез на Украину эти ядерные боеголовки?

Ооой, сукабля (це я вже подумки).

– Так а вас хоть кормят?

– Та, блядь, выдали паек, один на шесть человек.

– В зеленом пакете «Военторг»?

– Да. А вы откуда знаете?

– А на улице с разбитыми танками видела. Просроченный?

– Да.

– И что вы едите?

– Приходится в магазины заходить. Чипсы, снеки всякие.

– Спиртное не берете?

– Не, нельзя.

Ми бачили, як вони розбили маленький магазин і почали виносити звідти їжу, яку запихали в себе на ходу. Алкоголь справді не беруть, і це добре.

У певний час вони зрозуміли, що наші не сильно чіпатимуть їхні танки у житлових кварталах, тому заїхали і просто пообліплювали будинки – приватні і висотки. Ми думали, що це на кілька годин, але ні. Окопалися серйозно. А за кілька днів, як ми і думали, почали лазити будинками з обшуками.

Я була в будинку і чула, що хтось відкриває двері і щось говорить. Думала, що свої, поки вже зовсім голосно не почула: «Выходите!»

Двоє російських військових. Один – років 35, вже чорний від їзди у танку. Інший – молодший. Так одразу і подумала – років 24. На пальці – обручка. З ними – якийсь наш мужик. В будинок не заходили, чекали поки вийдемо.

– Дайте паспорт и телефон.

Даю. Паспорт віддають одразу, з телефоном – гірше. Їх особливо цікавив телеграм. Там я, канєшна, підписана на усіх наших котиків. Знайшов карикатуру на Путіна. Подивився. Вийшов з телеграма.

– Смотри, тут связь есть, – сказав закопчений.

– Да. Девушка, телефон прийдется разбить.

– Зачем? Не нужно. Здесь нет никакой связи.

– Вот же есть две отметки.

– Они до жопы, связи здесь нет давно. Попробуйте зайти на ютуб или позвонить.

Подумав. Дзвонить. Мамці.

– Ой, давайте только не маме! В ваших же интересах.

Хмикнув. Збив виклик і почав набирати подружку. Зв’язку немає. Попросив показати підвал. Пішли. Він дуже грізно, як у фільмах, з наставленим автоматом почав там когось шукати. Якби хтось і був, то міг легко сховатися. Ми вийшли з підвалу. Він обернувся до мене, втомлено глянув і сказав:

– А вообще, мне это все на хуй не нужно.

Ханна Арендт після суду над Адольфом Айхманом написала свою знамениту «Банальність зла». Вона дала на той час несподівану характеристику одному з найбільших організаторів Голокосту – Айхман просто робив свою роботу. Він був просто чиновником, який просто виконував накази. Ставив печатки, підписи. Стільки вагонів – відправити туди, стільки – сюди, стільки – сьогодні людей треба завести у газові камери. Це просто цифри на папері. Арендт не бачила у підсудному кривавого монстра і садиста. Він не був чимось ефектним і безпрецедентним. Це був нецікавий чиновник, який не відмовився виконувати наказ. Але саме такі банальні люди і є основними творцями зла. Без них найвідбитіші диктатори нічого не могли б зробити.

Я розмовляла із цим білявим 24-річним хлопцем і шкірою відчувала цю банальність зла. Він не був монстром. Він віддав назад телефон і дуже наївно і щиро попросив, щоб я не наробила дурниць і нікому не писала про їхнє місцезнаходження. Бо він бачив ті мої смс.

Господи, та всі знають про ваше місцезнаходження, дорогий мій.

Він відверто розповідав, що хоче до дружини, що хоче їсти, що йому холодно і він ніхера не розуміє, чим саме тут займається. Він злий на тих, хто розстріляв його товаришів – колону танків на одній із вулиць. Злий і боїться, що його чекає те саме. І, вочевидь, таки чекає. А дружина так і не дізнається, де дівся її чоловік.

А ще він думає, що танки розбили з землі. Ох.

В усіх російських військових, а це були молоді люди з танків, я бачила чітку установку: якщо спілкуєшся з місцевими – роби це ввічливо і навіть з турботою. Це було абсолютно щиро. Бо вони – захисники, освободители.

Він реально вимовив це слово. Він саме так себе відчував.

– Все, кого мы встечали, благодарили нас и просили защитить. Одна бабушка стала на колено и сказала: спасибо, вы наши защитники.

Ну, бабушка так бабушка. Боєголовки так боєголовки.

Головне, і я це точно можу підтвердити, –

навіть найбільш зазомбовані з них вже почали відчувати, що їх наїбали.

Хтось розуміє більше, хтось менше. Одні нарікають на те, що дали мало їжі і пообіцяли роботи на кілька днів. Хто розумніший – починає підозрювати, що ніяких ядерних боєголовок не існує. Але вся їхня злість має лише одного адресата.

Іронічно, але в мене і мого 24-річного ворога є спільний ворог. Але чи перетворюється він мені на друга – питання складне.

Бо мій новий знайомий з притаманною йому щирістю зізнався, що вчора «завалив» українця. Каже, що той був наводчиком. Здається, він шокований своїм вчинком.

Далі я бачила його лише на відстані. А одразу після евакуації ці двоє приходили знову. Сусіди розповідали, що питали, де ми. І де конкретно я. А потім перерили весь будинок.

Християнство вчить прощати тим, хто не відає, що творить.

Не думаю.

джерело (публікується за погодженням з атворкою)

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