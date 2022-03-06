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Буча і досі заблокована. Цивільне населення відрізане від можливості покинути місто

06/03/2022 13:52

 

автор: Олена Максименко

Мешканці міста Буча, що під Києвом, уже п’ятий день поспіль залишаються заблокованими у сховищах через постійні бої.

Про це “Новинарні” розповіла киянка Олександра Овсієнко, яка намагається евакуювати звідти своїх рідних. Олександра та інші родичі мешканців передмістя заявляють, що з рідними немає зв’язку вже другу добу поспіль.

За її словами, усі машини з цивільними, що наближаються до виїзду з міста, окупанти просто розстрілюють.

Мешканці міста пишуть про вуличні бої. Вони замикаються у сховищах зсередини, щоб противник не міг до них дістатися.

“У них скоро закінчаться запаси, і що тоді? Голодна смерть?” – переживає киянка.

Про критичну ситуацію в Бучі написав також поет білоруського походження Сергій Прилуцький на своїй сторінці у фейсбуці вранці 5 березня:

“По Бучі. Відповім відразу всім. Ні, ми не можемо виїхати, бо це неможливо. Постійні бої. Мсклів то вибивають, то вони знов наїздять, мов саранча, ховаються під житловими будинками, блукають по районах, вбивають мирних людей, отримують у відповідь по щщах і здихають. А потім прибуває новая партія рускіх – і так по колу.

Буча зараз відрізана з усіх сторін: з Києва, Ворзеля, Ірпеня. Ну і, звісно, Гостомеля. Вся інформація про “вивозимо з Бучі” – фейк. Посилайте цих “вивозітєлєй” на*уй. Вчора ввечері біля нашого ЖК *обнуло так, що ще трохи, і був би ще один сумний сюжет по ТБ. Тероборона дуже просить не ходити і не їздити по місту, якщо ви не камікадзе або бетман”.

Бої в Бучі, знято з БПЛА:

Вранці в неділю, 6 березня, Сергій вийшов на зв’язок та додав: “Світло вчора вранці у нас зникло. Люди готують на вулиці на дровах. Постійно фігачить арта, зокрема на Склозаводі”.

Нагадаємо, що наразі атака окупантів сконцентрована на передмістях столиці, таких як Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка, Макарів та інших.

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