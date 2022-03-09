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Росія визнала використання проти українців ТОС-1А “Солнцепек”, що б’є термобаричними боєприпасами

09/03/2022 21:46

Російське міністерство оборони визнало, що ЗС РФ використовують у бойових діях в Україні важку вогнеметну систему ТОС-1 “Солнцепек”, на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.

9 березня російський військовий телеканал “Звєзда” оприлюднив інформацію про те, що навідник-оператор бойової машини сержант Сергій Губарєв (на фото праворуч) 4 березня в бою в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А в бою з підрозділами Збройних сил України, знищивши “націоналістів” (так окупанти називають бійців ЗСУ).

У Міністерстві оборони Британії відреагували на це, зазначивши, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки.

Нефахівці помилково називають їх “вакуумні бомби”.

Ішлося зокрема про такий удар по Охтирці.

Важка вогнеметна система (ТОС) — система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд, знищення живої сили противника об’ємним вибухом. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

Термобаричні боєголовки вибухають у два етапи. Спершу вона викидує запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибухову хвилю.

Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об’єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

У британському МО застерегли, що застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

Із 2014 року російські війська на Донбасі застосовували ТОС-1 “Буратіно”.

Також на озброєнні російської армії стоїть вдосконалена система ТОС-1А “Солнцепек”.

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, 1 березня в Донецькій області українські військові захопили пускову установку системи ТОС-1.

ТОС-1, захоплена на Донбасі

А на Чернігівщині поблизу Мени ЗСУ захопили транспортно-заряджаючу машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно” – ТЗМ-Т.

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