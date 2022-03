Росія визнала використання проти українців ТОС-1А “Солнцепек”, що б’є термобаричними боєприпасами

Російське міністерство оборони визнало, що ЗС РФ використовують у бойових діях в Україні важку вогнеметну систему ТОС-1 “Солнцепек”, на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.

9 березня російський військовий телеканал “Звєзда” оприлюднив інформацію про те, що навідник-оператор бойової машини сержант Сергій Губарєв (на фото праворуч) 4 березня в бою в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А в бою з підрозділами Збройних сил України, знищивши “націоналістів” (так окупанти називають бійців ЗСУ).

У Міністерстві оборони Британії відреагували на це, зазначивши, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки.

Нефахівці помилково називають їх “вакуумні бомби”.

Ішлося зокрема про такий удар по Охтирці.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022