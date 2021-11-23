Росія перекидає на кордон із Україною важкі вогнеметні системи

ТОС-2 ("Тосочка"). Ілюстративне фото

Армія Російської Федерації перекидає нові важкі вогнеметні системи ТОС-1А (“Солнцепёк”) та ТОС-2 (“Тосочка”) на кордон із Україною і до окупованого Криму.

Про це інформує російське видання “Известия” з посиланням на власні джерела в міноборони РФ.

Зазначається, що перекидання систем здійснюватимуть у два етапи. Спочатку збільшать кількість вогнеметних систем у вже наявних частинах, далі – розгорнуть нові підрозділи.

“Південний напрямок у МО РФ вважають найбільш небезпечним через ситуацію, що складається в регіоні та сусідів, серед яких Грузія та Україна, які є партнерами США. У зв’язку з цим у відомстві ухвалили рішення про постачання нових і модернізованих важких вогнеметних систем ТОС-2 і ТОС-1А. Загалом планується прикрити три основні напрямки – Кавказ, Крим та кордон із Україною. При цьому колісні ТОС-2 за потреби можуть бути перекинуті і на західний напрямок”, – йдеться у повідомленні.

ТОС-1А – це вдосконалена версія ТОС-1 (“Буратіно”) – важкої вогнеметної системи залпового вогню калібру 220 мм на базі танка Т-72.

Кількість напрямних була зменшена з 30 до 24, а також встановлена нова система управління вогнем. Система веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами на дальність до шести км (ТОС-1 до 3,5 км).

ТОС-2 – похідна ТОС-1А з перенесенням основних засобів на броньоване колісне шасі Урал-63706. БМ доповнена краном для перевантаження ракет, використовується нова СУВ.

Кількість напрямних пускової установки стала ще меншою: тепер їх 18 проти 24, які були у ТОС-1А. Водночас, за наявною відкритою інформацією, збільшилася потужність снарядів, а також зросла дальність стрільби (у російських ЗМІ називають дані до 15 км).

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