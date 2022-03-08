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Рада Церков просить світ запровадити над Україною безпольотну зону. ЗАЯВА

08/03/2022 19:42

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає НАТО, ООН, Європейський Союз, ОБСЄ та Раду Європи вжити невідкладних заходів для запровадження над Україною безпольотної зони та надання Збройним силам України сучасної техніки протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Ради Церков щодо обстрілів російськими загарбниками цивільних об’єктів в Україні.

Текст документу оприлюднено у вівторок, 8 березня, на сайті ВРЦіРО:

“Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії на суверенну територію України, ми на власні очі спостерігаємо, як російські загарбники вдаються до найбільш цинічних і заборонених міжнародним гуманітарним правом способів ведення війни. Фактично Росія веде війну проти мирного населення України, адже цілеспрямовано обстрілює балістичними ракетами, в тому числі з території Білорусі, та авіацією житлові квартали, школи, дитячі садки, пологові будинки, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури, необхідні для забезпечення життя мирного населення, використовуючи при цьому й заборонені касетні та вакуумні боєприпаси.

Кричущими прикладами невиправданої жорстокості та нестриманої агресії російських загарбників є факти обстрілу гуманітарних коридорів, евакуаційних автобусів і навіть автомобілів швидкої допомоги. Зневажливе ставлення керівництва Росії до людського життя, що ми бачимо відносно російських солдатів, кинутих у гирло загарбницької війни, тепер проявляється щодо мирного населення України, яке змушене рятуватися від російських ракет і окупантів, мігруючи в більш безпечні регіони нашої країни та до сусідніх держав Європейського Союзу.

Більш того, військовий напад Росії на Україну супроводжується не лише обстрілами і бомбуваннями об’єктів мирної інфраструктури та житлових будинків, а також і храмів.

Як приклад, у селі В’язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році. Внаслідок обстрілів Росією центру Харкова 2 березня був пошкоджений Свято-Успенський собор Української Православної Церкви. 7 березня від російських снарядів постраждав молитовний будинок євангельської церкви «Нове життя» в місті Ізюм Харківської області – будівля церкви була повністю зруйнована. Після обстрілів загорівся православний храм у селі Заворичі Броварського району Київської області.

З різних фронтів російського вторгнення надходять повідомлення про обстріли храмів, навіть тих, де знайшли прихисток біженці. Під загрозою від атаки опинилася навіть найбільша духовна святиня – собор Софії Київської.

Зважаючи на це, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій знов закликає НАТО як безпекового партнера України, ООН, Європейський Союз, ОБСЄ та Раду Європи вжити невідкладних заходів для запровадження над Україною безпольотної зони та надання Збройним силам України сучасної техніки протиповітряної оборони, включаючи літаки-винищувачі, з метою захисту найбільшої нашої цінності – людських життів – та об’єктів цивільної інфраструктури від варварських обстрілів та бомбувань російськими загарбниками”.

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