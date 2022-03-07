СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Лідер мусульман України Ісмагілов закликав послідовників ісламу в РФ до повстання. ВІДЕО

Лідер мусульман України Ісмагілов закликав послідовників ісламу в РФ до повстання. ВІДЕО

07/03/2022 18:24

Глава Духовного управління мусульман України шейх Саїд Ісмагілов закликав одновірців у Російській Федерації до повстання.

У відповідному зверненні, оприлюдненому вдень у понеділок, 7 березня, на платформі “Вільний Ідель-Урал”, шейх Ісмагілов зазначив, що для його одновірців у РФ зараз є унікальний шанс розпочати визвольний рух.

“Я закликаю вас, мусульмани Росії, всіляко не брати участь у цій війні, не підтримувати путінську владу. І взагалі, чого ви чекаєте? Поки всі війська стягнуті в Україну, і героїчна українська армія відбивається від них, починайте визвольний рух у своїй країні”, – сказав Ісмагілов.

Він закликав російських мусульман згадати, що їх позбавляють рідних мов, прав і свободи.

“Вас знищують як мусульман, і як національність. Росія – це в’язниця народів. Починайте звільнення, поки всі пси воюють тут з нами. Ми відіб’ємося, ми переможемо! У вас є шанс на самовизначення, свободу, відродження своєї національної, культурної та релігійної ідентичності. І моліться за нас – мусульман України. Бо я абсолютно впевнений, що Всевишній Аллах та справедливість на нашому боці “, – наголосив шейх.

Читайте також:
Протестний рух поневолених Росією народів зростатиме, – ГУР

Унікальних переглядів: 211
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нюрнберг-2: МЗС виступило за створення міжнародного спецтрибуналу для засудження злочину російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. Про це йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій удень...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse