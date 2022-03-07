Лідер мусульман України Ісмагілов закликав послідовників ісламу в РФ до повстання. ВІДЕО

Глава Духовного управління мусульман України шейх Саїд Ісмагілов закликав одновірців у Російській Федерації до повстання.
У відповідному зверненні, оприлюдненому вдень у понеділок, 7 березня, на платформі “Вільний Ідель-Урал”, шейх Ісмагілов зазначив, що для його одновірців у РФ зараз є унікальний шанс розпочати визвольний рух.
“Я закликаю вас, мусульмани Росії, всіляко не брати участь у цій війні, не підтримувати путінську владу. І взагалі, чого ви чекаєте? Поки всі війська стягнуті в Україну, і героїчна українська армія відбивається від них, починайте визвольний рух у своїй країні”, – сказав Ісмагілов.
Він закликав російських мусульман згадати, що їх позбавляють рідних мов, прав і свободи.
“Вас знищують як мусульман, і як національність. Росія – це в’язниця народів. Починайте звільнення, поки всі пси воюють тут з нами. Ми відіб’ємося, ми переможемо! У вас є шанс на самовизначення, свободу, відродження своєї національної, культурної та релігійної ідентичності. І моліться за нас – мусульман України. Бо я абсолютно впевнений, що Всевишній Аллах та справедливість на нашому боці “, – наголосив шейх.
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