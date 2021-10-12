Протестний рух поневолених Росією народів зростатиме, – ГУР

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Протестний рух поневолених Росією народів буде зростати. Наслідком правління теперішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки України, опублікованій у вівторок, 12 жовтня.

“Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності”, – мовиться в заяві.

“У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах”, – вважають українські розвідники.

Прикладом назвали нещодавню масштабну акція протесту, проведену у Страсбурзі. Щоб взяти участь у мітингу біля будівлі Ради Європи, в місто з’їхалися сотні чеченців з усієї Європи.

Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії, зазначили в ГУР.

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