Протестний рух поневолених Росією народів зростатиме, – ГУР

Протестний рух поневолених Росією народів буде зростати. Наслідком правління теперішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Російської Федерації.
Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки України, опублікованій у вівторок, 12 жовтня.
“Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності”, – мовиться в заяві.
“У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах”, – вважають українські розвідники.
Прикладом назвали нещодавню масштабну акція протесту, проведену у Страсбурзі. Щоб взяти участь у мітингу біля будівлі Ради Європи, в місто з’їхалися сотні чеченців з усієї Європи.
Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії, зазначили в ГУР.
Читайте також:
“Ми на межі цілковитого зникнення”: ерзянський лідер Сиресь Боляєнь виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!