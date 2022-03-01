Окупанти планують завдати авіаудар по Софійському собору в Києві, – глава УГКЦ

Російські окупанти планують завдати авіаудар по святині України – соборі Святої Софії в Києві.
Про це о 16:21 у вівторок, 1 березня, повідомив у фейсбуці глава УГКЦ Святослав (Шевчук).
“Поступила інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – соборі Святої Софії в Києві.
Звертаюся до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов’янських народів та закликає агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.
Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин!”, – йдеться в повідомленні.
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