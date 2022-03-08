ООН заборонила своїм працівникам називати війну в Україні війною

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Організація Об’єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова “війна” або “вторгнення” для опису дій Російської Федерації під час масштабної атаки на територію України.

Про це вдень у вівторок, 8 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на Irish Times.

Ірландське видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту комунікацій на адресу співробітників ООН, який було розіслано напередодні.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну “конфліктом” або “військовим наступом” – незважаючи на те, що в результаті вторгнення РФ тисячі мирних мешканців уже вбиті росіянами, а два мільйони українців стали біженцями.

“[Використовуйте] “конфлікт” чи “військовий наступ”, а не “війна” чи “вторгнення”, коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на вебсайти”, – йдеться в листі до співробітників.

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення “репутаційного ризику”.

“Це важливе нагадування про те, що ми як міжнародні цивільні службовці повинні бути об’єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці”, – йдеться в повідомленні.

Видання відзначило, що звернулось до ООН за коментарем, однак поки його не отримало.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має там голос, що може блокувати всі рішення на рівні РБ.

Генасамблея ООН 2 березня 141 голосом ухвалила різку резолюцію проти російського вторгнення в Україну.

Відразу після вторгнення РФ представник України в ООН Сергій Кислиця порушив питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

Як відомо, Росія, держава-агресор, називає війну проти України “спецоперацією”, яка нібито покликана “встановити мир”. При цьому влада РФ влаштувала репресії проти тих своїх громадян, які називають бойові дії в Україні “війною”, піднімають гасла “Ні війні” тощо. Відповідно до нових норм законодавства Росії, це є поширенням неправдивої інформації та наклепів на армію РФ.

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