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В ООН заперечили заборону називати агресію РФ проти України війною

08/03/2022 19:21

Організація Об’єднаних Націй заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова “війна чи вторгнення” щодо нападу Росії на Україну.

У цьому запевнив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик у листі на запит британського видання Guardian, повідомляє “Європейська правда”.

Він наголосив, що це “просто не той випадок, щоб співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як “війна” та “вторгнення” для опису ситуації”.

Дюжаррик також нагадав про “свіжий” (о 1:50 ночі 8 березня за київським часом) твіт заступниці генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, в якому є фраза “ця війна безглузда”.

“Так само генеральний секретар [ООН Антоніу Гутерріш] використовував широкий спектр слів у своїх заявах і коментарях для преси, щоб описати те, що відбувається”, — зазначив Дюжаррик.

Він також написав, що співробітників “просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань, таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря”.

Він сказав, що не може виключити, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.

Інші співробітники ООН, з якими зв’язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.

ООН відреагувала на повідомлення видання Irish Times, в якому йшлося про те, що вона заборонила своїм співробітникам використовувати слова “війна” або “вторгнення”, щоб не образити Росію.

Після появи цієї інформації міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив ООН у цензурі.

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