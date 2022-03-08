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ГУР назвало імена командирів із ЧФ Росії, які завдають ракетних ударів по Україні. Є і зрадники

08/03/2022 12:16

Головне управляння розвідки МО України оприлюднило список військових злочинців ВМФ Росії, які беруть участь здійсненні ракетних обстрілів українських міст та вбивствах мирних громадян України.

До нанесення ракетних ударів причетні не тільки громадяни РФ, а й зрадники нашої держави, які в лютому-березні 2014 року перейшли на бік окупантів у Криму й Севастополі.

Сайт ГУР повідомляє: “До нанесення ракетних ударів крилатими ракетами “Калібр” морського базування залучалися:
фрегат «Адмирал Эссен»
Командир – капітан 2 рангу Смирнов Александр

Малий ракетний корабель «Грайворон»
Командир – капітан 3 рангу Козаков Глеб Александрович

Підводний човен «Новороссийск»
Командир – капітан 3 рангу Шведа Игор Игоревич

Підводний човен «Великий Новгород»
Командир – капітан 2 рангу Михайлов Сергей

Підводний човен «Ростов-на-Дону»
Командир – капітан 3 рангу Александр Александров

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Командир – капітан 1 рангу Крохмаль Игорь Михайлович

Фрегат «Адмирал флота Касатонов»
Командир –капітан 2 рангу Рябоштан Алексей Викторович

До нанесення ударів по території України залучалися:

Патрульний корабель «Дмитрий Рогачев»
(прибув 22 лютого 2022 року з Середземного моря)
Командир – капітан 3 рангу Тугарин Егор Витальевич (Зрадник ВМС України)
Батько – Тугарін Віталій Анатолійович (капітан 1 рангу запасу, колишній військовослужбовець ВМС ЗС України, працював в інспекції Міністерства оборони України)
Місце проживання: Київ

Патрульный корабель «Василий Быков»
командир – капітан 3 ранга Козьяков Виталий”.

За посиланням ГУР подає фото російських командирів, персональні дані та контакти їхні та деяких їхніх родичів.

Нагадаємо, за даними розвідки, за перші 11 днів війни російські війська випустили по території України близько 600 ракет.

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