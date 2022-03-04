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У районі Харкова за тиждень знищили понад пів тисячі одиниць російської техніки

04/03/2022 15:39

У районі Харкова протягом семи днів знищили понад 500 одиниць російської техніки.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

“Станом на 4 березня, сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності. Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн. Харків’яни за сім днів бойових дій з Росією ліквідували більше 500 одиниць ворожої техніки”, – йдеться у повідомленні.

Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно завдає ракетні та бомбові удари великих висот за межами дії української протиповітряної оборони.

“Наступальний характер російських окупантів сповільнився. Прикордонники п’ятого прикордонного загону передовою групою спільно зі Збройними силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром будем за межами області”, – додав очільник області.

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