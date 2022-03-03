У Запоріжжі перекритий рух через греблю ДніпроГЕС

У Запоріжжі рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекритий.
Про це вранці в четвер, 3 березня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграмі.
“Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося”, – зазначив він.
Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.
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