У Запоріжжі перекритий рух через греблю ДніпроГЕС

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У Запоріжжі рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекритий.

Про це вранці в четвер, 3 березня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграмі.

“Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося”, – зазначив він.

Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.

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