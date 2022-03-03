Підготовка великої провокації: на кордоні росіяни розвернули “Гради” у свій бік

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські військові розвернули свої “Гради” в бік Росії: готують провокацію.
Про це повідомляє Служба безпеки України і просить максимально поширити це повідомлення, щоб зірвати плани ворога.
У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території – щоб звинуватити Україну в атаці цивільного населення РФ.
Цю інформацію підтвердив також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
“Тривожні повідомлення: росіяни могли спрямувати системи залпового вогню в прикордонному з Росією селищі Поповка на свою територію. Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена операція “під фальшивим прапором”, щоб звинуватити Україну”, – написав міністр у твітері.
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