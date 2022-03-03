Над Білгород-Дністровським збили літак РФ, пілота шукають

Над Білгород-Дністровським Одеської області збили літак військових Російської Федерації. Пілот встиг катапультуватися – його вже розшукують.
Про це повідомив міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан у четвер, 3 березня.
Усім, хто бачив куди приземлився ворожий пілот – звернутися за телефоном:
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