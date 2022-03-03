Над Білгород-Дністровським збили літак РФ, пілота шукають

“Гімнюки”: Венедіктова розбереться з прокурорами, які хотіли втекти з України за хабар

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пообіцялав розібратися з тими прокурорами, які хотіли втекти з України в час воєнного стану й пропонували за це хабар прикордонникам. Про це вона написала у...