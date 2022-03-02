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“Казав, що треба вивчати історію”: про найкращого льотчика світу Олександра Оксанченка, який загинув у повітряному бою

02/03/2022 05:26

25 лютого в повітряному бою над Києвом загинув один із найкращих льотчиків у світі, 53-річнийй Олександр Оксанченко.

Через три дні президент Володимир Зеленський надав йому звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Про легендарного аса розповідає 831-ша бригада тактичної авіації:.

Ним захоплювалися авіатори усього світу. Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі.

Більше двох тисяч льотних годин, тріумфальні польоти на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest… Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ.

Коли ми спілкувались після якогось чергового тріумфу, льотчик пояснював, що фігура вищого пілотажу – не просто красиві маневри, а елементи реального бою. Казав, що усі статуетки, нагороди, визнання – це такі дрібниці…

Переконував, наскільки важливо інвестувати в авіацію, про які б величезні кошти не йшла мова. Казав, що аби це розуміти, потрібно просто вивчати історію. Він не помилився.

Олександр Оксанченко став вчителем для багатьох українських пілотів. Встиг виховати достойну зміну. Один із його учнів підполковник Юрій Б. під час інтерв’ю розповідав, що таких людей – одиниці.

полковник Олександр Оксанченко

“Оксанченко навчив, що майстерність і відповідальність – синоніми. Переконував, що наша техніка і професіоналізм пілотів – вагомий аргумент у питанні захисту країни”, – каже Юрій.

Він сподівався, що вчитель ще довго суворо контролюватиме й оцінюватиме всі його маневри в небі…

Олександр Оксанченко загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.
Льотчик отримав звання Героя України посмертно (Указ президента України №78/2022).

Та всі, хто знав Олександра Оксанченка особисто, переконують: він став Героєм ще за життя.

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