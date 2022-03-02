У боях під Ніжином загинув Станіслав Прощенко. Слово про побратима

У ці дні в боях за Україну виявляють себе найкращі її сини – воїни, ветерани, активісти, з яких багато були героями інтерв’ю “Новинарні“.
Деякі з них кладуть на вівтар нашої свободи свої життя.
У бою під рідним Ніжином на Чернігівщині загинув ветеран АТО, громадський та церковний активіст, прихильник “Свободи” Станіслав Прощенко.
“Він був патріотом України і боровся за неї спочатку добровольцем на сході… потім у мирному житті відстоював все українське… Казав: “Ми маємо лупати цю скалу. Якщо не ми, то хто це зробить за нас? Якщо ми цього не зробимо, це доведеться робити нашим дітям…”
Він зупиняв мене, коли я в розмові починала переходити на ніжинський суржик і нагадував: “Ти маєш пам’ятати: все московитське вбиває!”
Для мене він був взірцем незборимої віри у розквіт України. Мені здається, що на місці його серця в його грудях жила любов до рідної землі…
Прекрасний батько. Патріот. Герой. А Герої не вмирають!!! Вони живуть у наших серцях і з неба оберігають нас…” – написала в фейсбуці ніжинська активістка Яна Хмелюк.
Вічна пам’ять, побратиме.
Героїчний чин захисників України не буде забутий. Їхні смерті будуть відплачені.
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