У Бердянську окупант убив чоловіка, бо той не дав телефон подзвонити в РФ

У Бердянську під час захоплення міста одна людина вбита, ще одна поранена. За наявною інформацією, вони – охоронці підприємства “Бердянські жниварки”.

Про це вранці 28 лютого повідомив у телеграмі Запорізької ОДА представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф’єв.

“Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана військова операція, метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”, – йдеться в дописі. Ареф’єв зазначив, що доказами мародерств та грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправок, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах. Раніше в ЗОДА розповіли , що Бердянський район окуповано, під час захоплення міста одна людина вбита, ще одна поранена. За наявною інформацією, вони – охоронці підприємства “Бердянські жниварки”.