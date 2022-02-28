Бердянський район тимчасово окуповано, – ЗОДА

Ілюстративне фото

Станом на 7:00 Бердянський район Запорізької області окуповано військовими Російської Федерації.

Про це вранці в понеділок, 28 лютого, інформує пресслужба повідомила пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах.

У Бердянську під час захоплення міста одна людина вбита, ще одна поранена. За наявною інформацією, вони – охоронці підприємства “Бердянські жниварки”.

“Бердянський відділ поліції розформований. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами”, – зазначається у повідомленні.

Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

Протягом ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також почався рух.

У громадах проблеми зі зв’язком.

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