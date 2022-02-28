Російські окупанти знизили темпи наступу, – Генштаб

Станом на 6:00 російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України, опублікованому о 7:35 понеділка, 28 лютого.

“Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони”, – йдеться в повідомленні.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно завдали ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

Водночас усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

“Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад п’ять колон ворожої техніки та живої сили противника”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Противник деморалізований та зазначає великих втрат.

“Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться”, – наголошують в Генштабі.

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону.

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