Будь-яке місто в країні, з якої не летять ракети: Банкова назвала умови переговорів з Росією

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Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість перемовин із Росією в Мінську, оскільки територія Білорусі використовується у війні проти України.

У відеозверненні в неділю, 27 лютого, він зазначив, що Україна ніколи не обирала Мінськ як майданчик для перемовин. Не робили цього і білоруси. Рішення було за керівництвом РФ.

“І знову зараз пропозиція зустрітися у вас. Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка. Били по нашим будинкам, били по нашим життям. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю. Ви знаєте, Київ атакували о четвертій ранку. О четвертій ранку. У когось таке почуття гумору. Як у 1941 році. А ви спали, брати-білоруси. А ми прокинулись. Але ви і зараз спите, а ми з цього моменту уже не лягаємо. Тому що боремося. Боремося за сводю країну. За свою свободу. Тому що маємо повне право на це”, – зазначив президент.

Він додав, що перемовини в Мінську були б можливі, якби з території РБ не було агресивних дій.

“Коли ви були нейтральними – ми були в Мінську. Зараз же ви ще не зробили свій головний вибір, і він попереду, і він має залежати тільки від вас, від народу білорусі. Саме тому ми зараз кажемо, що не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста. Звичайно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, хочемо закінчення війни. Варашава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми запропонували російській стороні. Будь-яке інше місто нам підходить. У країні, з території якої не летять ракети”, – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною, і вони готові зробити це в Гомелі.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Мінськ використовувався як майданчик для перемовин у 2014 році, коли Росія захопила Кримі і частину Донецької і Луганської областей. Водночас, попри підпсиані угоди, росіяни не дотримувались Мінських домовленостей.

“Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постанову під назвою «ми їдемо в Гомель» і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардирувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами. З такою брудною поведінкою російської сторони навіть в темі про переговори, однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій. Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів”, – зазначив він.

Подоляк вважає, що РФ маніпулює переговорним процесом і принижує Білорусь, використовуючи її.

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