ЗСУ збили крилату ракету, яку випустили з Білорусі з бомбардувальника Ту-22: наслідки (ДОПОВНЕНО)

Збройні сили України збили крилату ракету, яка летіла з боку Білорусі й була випущена стратегічним бомбардувальником Ту-22.

Про це о 9-й ранку в неділю, 27 лютого, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

“Повітряні сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком Ту-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ”, – написав головком у фейсбуці.

Варто зазначити, що, судячи з ранкової студії каналу “1+1”, журналісти в Києві помітили політ цієї ракети і вже хотіли їхати шукати місце її влучання, аж тут прийшло повідомлення ЗСУ про те, що ракета збита.

ДОПОВНЕНО. Унаслідок падіння залишків ракети спалахнула пожежа у дворі будинку по вулиці Лаврухіна на Троєщині. Горять авто.

Зі слів радника-речника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі “1+1”, на автомобілі впав великий уламок збитої ракети, що летіла з Білорусі.

Офіційне підтвердження КМДА: На вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхівки: загорілися 7 приватних автівок.

Проводиться евакуація людей з 1 під’їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями.

Знищені та загорілися 7 приватних легкових авто. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

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