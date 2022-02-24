Україна успішно відпрацювала по росіянах з “Точок-У”, – Чмут

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Збройні сили України успішно застосували по росіянах тактичні ракетні комплекси “Точка-У”.

Про на у твіттері в четвер, 24 лютого, пообіді написав директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

“Точки працювали, і успішно”, – йдеться в лаконічному дописі.

⚡️ «Точки» працювали і успішно! — Т (@TarasChmut) February 24, 2022

19-та окрема ракетна бригада “Свята Варвара” (19 орбр, в/ч А4239) — формування ракетних військ Збройних сил України, що озброєне тактичними ракетними комплексами “Точка”. Це найпотужніша наразі зброя України. Підрозділ перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Командуванню Сухопутних військ України.

Бригада складається з чотирьох бойових та одного навчального дивізіонів, що були розгорнуті з початком російської агресії проти України. До цього на озброєнні бригади перебувало 12 комплексів у складі трьох дивізіонів.

Довідково про “Точки”

Тактичний ракетний комплекс “Точка-У” — радянський тактичний (дивізійний) ракетний комплекс розробки Коломенського КБ машинобудування.

До початку російської агресії проти України у 2014 році роботи з продовження ресурсу ракет комплексу “Точка-У” та їх обслуговування здійснювались у Росії або російськими спеціалістами в Україні.

Більше про ці ракетні комплекси – у “Мілітарному подкасті”:

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