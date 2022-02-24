У Гостомелі збито російський бойовий вертоліт Ка-52. ФОТО

У Гостомелі Київської області українські військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52.
Про це о 15:12 у четвер, 24 лютого, інформує військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.
“Збитий Ка-52 в Гостомелі, доля російського окупаційного пілота невідома”, – написав він і опублікував фото з місця події.
Раніше повідомлялося, що поблизу міста Вишгород Київської області українські захисники збили вертоліт російських окупантів.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!