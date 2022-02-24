Біля Вишгорода збили російський вертоліт. ВІДЕО

Поблизу міста Вишгород Київської області українські військові збили вертоліт російських окупантів.
Про це о 14:47 у четвер, 24 лютого, повідомляє АрміяInform.
Зазначається, що ворожого пілота взяли у полон.
Відео події оприлюднила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
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