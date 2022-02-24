На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок обстрілів з боку російських військ. ВІДЕО

Трипільська ТЕС, розташована у Київській області, зазнала обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у четвер, 24 лютого.

Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС.

Обладнання і споруди станції не пошкоджені.

Водночас пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій інформує, що внаслідок обстрілу з боку російських військ на станції загорівся вагончик, є потерпілий.

“Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загоряння металевого вагончика зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу”, – ідеться в повідомленні.

Потерпілий був переданий лікарям швидкої медичної допомоги.

Зв’язок із Каховською ГЕС наразі втрачений.

Були пошкоджені лінії електропередач у районі українсько-російського кордону в Харківській області, біля Охтирки.

Пошкоджена та відключена лінія 330 кВ Ніжин-Конотоп, що, за даними Міненергетики, не вплинуло на енергопостачання.

У Сумах здійснені 20 відключень по 10кВ лініях. Біля Марганця пошкоджена лінія 150 кВ.

Відновлене електропостачання в Миколаївській області.

Усі шахтарі на вугледобувних та урановидобувних підприємствах із самого ранку були підняті на поверхню. Здійснюється моніторинг діяльності підприємств.

Максимально швидко відновлюється електропостачання по всіх об’єктах військової інфраструктури.

Об’єднана енергосистема України працює стабільно, повністю забезпечена енергоресурсами.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ