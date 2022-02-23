“Я не здамся без бою”: в Берліні влаштували мітинг протесту під посольством РФ

Близько 600 осіб взяли участь в акції під посольством Росії в Берліні на знак протесту проти подальшої агресії Москви проти України.
Про це у вівторок, 22 лютого, повідомило німецьке видання Bild.
Мітингувальники тримали прапори України та плакати з надписами “Stop Putin”, “Stop War” та ін.
Також під час акції люди разом заспівали пісню групи “Океан Ельзи” “Я не здамся без бою”.
Тем временем в Берлине под посольством РФ https://t.co/scZdTemKR5#StandWithUkraine #StopRussianAggression #UkraineWillResist #RussiaInvadedUkraine #putin #war pic.twitter.com/gVBEy4gEwD
— МАРИУПОЛЬ ЗАЩИТИМ! (@StopRussia2014) February 22, 2022
Серед учасників були берлінський сенатор з питань культури Клаус Ледерер та Саскія Ескен – лідерка найчисельнішої в німецькому парламенті Соціал-демократичної партії (СДПН).
“Приємно протестувати з такою кількістю людей перед російським посольством проти порушення суверенітету та територіальної цілісності України, проти агресії та ескалації”, – написав Клаус Ледерер у своєму твіттері.
Протест вийшов набагато чисельнішим, ніж очікувалося. Спершу на акцію зареєструвалося 150 учасників, проте на вулицю вийшли близько шестисот людей.
Подібна акція цього дня відбулася і біля посольства РФ у Парижі.
Нагадаємо, 22 лютого мешканці Маріуполя вийшли на мітинг проти агресії РФ.
підготував: Владислав Крамаренко
Читайте про попередню акцію українців у Берліні:
“Війна не має кордонів!”: у Берліні українці влаштували масштабну маніфестацію проти дій РФ
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