“Я не здамся без бою”: в Берліні влаштували мітинг протесту під посольством РФ

ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ ПІД ПОСОЛЬСТВОМ РФ У БЕРЛІНІ. ФОТО: TWITTER

Близько 600 осіб взяли участь в акції під посольством Росії в Берліні на знак протесту проти подальшої агресії Москви проти України.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомило німецьке видання Bild.

Мітингувальники тримали прапори України та плакати з надписами “Stop Putin”, “Stop War” та ін.

Також під час акції люди разом заспівали пісню групи “Океан Ельзи” “Я не здамся без бою”.

Серед учасників були берлінський сенатор з питань культури Клаус Ледерер та Саскія Ескен – лідерка найчисельнішої в німецькому парламенті Соціал-демократичної партії (СДПН).

“Приємно протестувати з такою кількістю людей перед російським посольством проти порушення суверенітету та територіальної цілісності України, проти агресії та ескалації”, – написав Клаус Ледерер у своєму твіттері.

Протест вийшов набагато чисельнішим, ніж очікувалося. Спершу на акцію зареєструвалося 150 учасників, проте на вулицю вийшли близько шестисот людей.

Подібна акція цього дня відбулася і біля посольства РФ у Парижі.

Нагадаємо, 22 лютого мешканці Маріуполя вийшли на мітинг проти агресії РФ.

підготував: Владислав Крамаренко

Читайте про попередню акцію українців у Берліні:

“Війна не має кордонів!”: у Берліні українці влаштували масштабну маніфестацію проти дій РФ