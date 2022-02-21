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Московська біржа “впала” найбільше з 2014 року на тлі ймовірного визнання Росією незалежності “Л/ДНР”

21/02/2022 19:43

Московська біржа у понеділок, 21 лютого, продемонструвала найбільше падіння з 3 березня 2014 року, коли ринок акцій реагував на новини щодо окупації Криму.

Про це повідомляє російська агенція РИА “Новости”.

У 2014 році долар США злетів до на той момент історичного максимуму в 37 рублів, євро – до 51,2 рубля. На цей раз курс перевищив 79 рублів за 1 долар США.

Водночас сайт РБК.Инвестиции пише, що 21 лютого 2022 року, в день засідання Ради безпеки РФ щодо можливого визнання незалежності “ДНР” та “ЛНР”, індекс Мосбіржі обвалився на 14,2%, на мінімумі сягнувши позначки 2910,49 пункта.

“Останній раз такий обвал на російському ринку був зафіксований 13 листопада 2008 року”, – зазначає РБК.

Повідомляється також, що індекс РТС впродовж дня впав на 17,3% – до 1152,14 пункта. Це найбільший обвал з 6 жовтня 2008 року.

“Падіння фондових індексів прискорилося після того, як глави “ДНР” та “ЛНР” звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхню незалежність.

Упродовж дня також спостерігалося падіння акцій російських компаній і банків, які потенційно можуть підпасти під санкції Заходу в разі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Так, станом на 17:15 акції VK впали на 14,63%, “Газпрому” –  на 10,6%, ВТБ –  на 8,58% тощо.

Ще на відкритті ранкових торгів 21 лютого, російський фондовий ринок показував зростання після новин про готовність президента США Джо Байдена зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо не станеться вторгнення в Україну.

Проте до полудня ринок перейшов до зниження на тлі повідомлень влади “ДНР” та “ЛНР” про нібито прорив на територію ОРДЛО “українських диверсантів” та подальших новин у цьому стилі.

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