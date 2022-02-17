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Проходження служби у резерві ЗСУ: президент вніс зміни до указу

17/02/2022 09:30

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України.

Як передає “Новинарня“, відповідний документ №59/2022 опублікований на сайті глави держави у середу, 16 лютого.

“Президент України вніс зміни до указу від 29 жовтня 2012 року № 618 “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України” (зі змінами, внесеними указами від 6 червня 2014 року № 502 та від 18 травня 2015 року № 274)”, – ідеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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