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Глава Євроради пропонує провести конференцію донорів на підтримку України

16/02/2022 13:52

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив з ініціативою конференції донорів для підвищення економічної стійкості України в умовах загрози подальшої російської агресії.

Про це він сказав під час виступу у Європарламенті, інформує “Європейська правда” в середу, 16 лютого.

Зазначається, що Росія здійснила безпрецедентну військову ескалацію проти України.

“Російська влада не раз повторювала, що не має агресивних намірів стосовно цієї суверенної держави попри те, що вже анексувала її частину. Оточення України військовими силами в масштабах, не бачених досі, вбачається виключно як агресивна і загрозлива поведінка” – зазначив Мішель.

За його словами, ЄС зараз працює за трьома напрямками: дипломатія, підготовка санкцій і підтримка України.

“Ми не припинимо наші зусилля з пошуку дипломатичного рішення, навіть якщо вони не приносять негайних результатів. В останні дні РФ дала зрозуміти, що вона відкрита для подальших переговорів і ми закликаємо її вжити конкретні кроки до деескалації” – заявив Мішель.

Також він повторив, що у разі військового вторгнення на Росію чекають важкі наслідки у вигляді масштабних санкцій.

“Третій пункт має вплив безпосередньо на підтримку України і її народу. Ця підтримка має бути на політичному рівні для збереження цілісності і суверенітету України, і ми підтверджуємо підтримку євроатлантичних і європейських прагнень України, надаємо фінансову підтримку” – сказав Мішель.

За його словами, поточна криза має щоденний негативний вплив на економіку України. У зв’язку з цим Мішель високо оцінив кроки Єврокомісії з надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

“Думаю, ми з партнерами маємо піти ще далі. Саме тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною і ЄС конференцію донорів, щоб підтримати економічну стійкість і реформи в Україні з огляду на загрозу, яка нависла над країною” – заявив голова Євроради.

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