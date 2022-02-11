Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

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Рада Європейського Союзу у п’ятницю, 11 лютого, затвердила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

“Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України”, – цитує Бруно ле Мера “Інтерфакс-Україна”.

Зазначається, що рішення набуде чинності після схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом.

Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

“Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу з України. Вона втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність, що впливає на економічну ситуацію”, – повідомила пресслужба Ради ЄС, обґрунтовуючи терміновість надання додаткової допомоги.

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