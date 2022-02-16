Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч

Реджеп Ердоган. Фото: "Анадолу"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі.

Зараз рішення за російським лідером, інформує CNN Turk у середу, 16 лютого.

Ердоган заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.

“Зеленський під час нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним”, – заявив Ердоган.

Як писала “Новинарня“, речник Путіна Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Варто нагадати, що торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоби запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що “про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною” не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною “внутрішньоукраїнського” конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб “залагодити розбіжності”.

Під час останнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

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