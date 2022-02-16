СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4603930 +31513
Летальні випадки:
103565 +310
Одужали:
3839314 +27684
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19176424 (+62931). Оновлено: 08:14 16.02.2022
Home / Світ / Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч

Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч

16/02/2022 14:32

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі.

Зараз рішення за російським лідером, інформує CNN Turk у середу, 16 лютого.

Ердоган заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.

“Зеленський під час нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним”, – заявив Ердоган.

Як писала “Новинарня“, речник Путіна Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Варто нагадати, що торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоби запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що “про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною” не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною “внутрішньоукраїнського” конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб “залагодити розбіжності”.

Під час останнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

Читайте також:
США і Туреччина скоординували дії щодо російської агресії проти України, – Держдеп

Унікальних переглядів: 19
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Не хочу далі бути у цій брудній історії”: фіналістка нацвідбору на Євробачення Аліна Паш не братиме участь в конкурсі

доповнюється Переможниця національного відбору на “Євробачення-2022” Аліна Паш заявила, що “знімає свою кандидатуру як представниці України”. Про це співачка повідомила в середу, 16 лютого, на сторінці в інстаграмі. Читайте...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse