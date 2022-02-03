Подружжя Зеленських зустріло Ердогана в Маріїнському палаці

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустріли президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на території Маріїнського палацу в Києві.
Зустріч лідерів двох держав стартувала в четвер о 13:00, 3 лютого, із виконання гімну Туреччини та гімну України.
Із почесною вартою Ердоган привітався: “Слава Україні”.
Лідери двох держав вирушили на переговори.
Нагадаємо, що Ердоган 3 лютого перебуває в Києві з офіційним візитом.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть 12 міждержавних угод, які виведуть на новий рівень співпрацю двох країн як в питаннях економіки, так і сфері високих технологій.
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