Подружжя Зеленських зустріло Ердогана в Маріїнському палаці

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Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустріли президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на території Маріїнського палацу в Києві.

Зустріч лідерів двох держав стартувала в четвер о 13:00, 3 лютого, із виконання гімну Туреччини та гімну України.

Із почесною вартою Ердоган привітався: “Слава Україні”.

Лідери двох держав вирушили на переговори.

Нагадаємо, що Ердоган 3 лютого перебуває в Києві з офіційним візитом.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть 12 міждержавних угод, які виведуть на новий рівень співпрацю двох країн як в питаннях економіки, так і сфері високих технологій.

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