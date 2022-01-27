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Туреччина пропонує Стамбул для проведення засідань ТКГ. Москва заперечує

27/01/2022 09:51

Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення очних зустрічей Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками першого засідання ТКГ у 2022 році.

“У відповідь на прохання голови ОБСЄ, Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ, за умови досягнення консенсусу”, – сказано в повідомленні.

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Міко Кіннунен подякував Туреччині за пропозицію, а також поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних засідань.

“Переконаний, що особисті зустрічі покращать якість та підвищать конфіденційність наших переговорів”, – сказав він.

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей від української делегації у ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Москва відкинула пропозицію щодо Стамбула.

“Представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам “Стамбул логістично не зручний…”, їм “краще Мінськ”, або навіть “міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ”, – написав Гармаш у фейсбуці.

За його словами, питання з локацією, як і з можливістю зустрічей офлайн ТКГ залишається відкритим.

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