Москва не проти зустрічі Путіна і Зеленського в Туреччині

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган. Фото: пресцентр ОПУ

Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

“Щодо ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського – тут поки що розуміння немає, тому і прикладної розмови щодо цього теж немає”, – сказав Пєсков, якого цитує “Інтерфакс”.

“Ніхто не відкидає цього. Президент (Росії) каже, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння наразі немає”, – наголосив Пєсков.

При цьому він зазначив, Москва не проти проведення саміту лідерів країн “нормандської четвірки”. Проте, переконаний Пєсков, Київ своїми заявами створює проблеми для його скликання.

“Ми задоволені тим, що триває процес консультацій на двосторонній основі, задоволені, що відбувся довгоочікуваний черговий раунд політрадників”, – продовжив Пєсков.

Водночас він закликав “тверезо дивитися на ситуацію”.

“У той час, коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання Мінських угод означатиме розвал України, а потім іде заява глави МЗС країни, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе, – дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні”, – сказав прессекретар президента.

Варто нагадати, що торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що “про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною” не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною “внутрішньоукраїнського” конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб “залагодити розбіжності”.

Під час учорашнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

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