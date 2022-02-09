США і Туреччина скоординували дії щодо російської агресії проти України, – Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонну розмову. Вони обговорили загрози вторгнення Росії в Україну.
Про це інформує пресслужба Держдепартаменту США.
У розмові йшлося про “шляхи подальшої координації та єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України”.
Як зазначають у зовнішньополітичному відомстві США, Блінкен наголосив на відданості Вашингтона суверенітету і територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у підтримці дипломатичного вирішення ситуації.
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