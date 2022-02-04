Зеленський згоден зустрітися з Путіним в Туреччині, – Ердоган

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський згоден на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

Так лідер Туреччини відповів на запитання журналістів, котрі супроводжували його в поїздці до України, пише в п’ятницю, 4 лютого, агентство “Анадолу”.

Ердоган повідомив, що довів до відома Зеленського готовність Туреччини до внеску щодо зниження напруженості між Україною та РФ.

“Зеленський сказав мені: Як тільки ви зателефонуєте, я вже наступного дня або через день приїду туди, куди ви скажете”, – розповів турецький лідер.

За словами президента Туреччини, у разі, якщо після зустрічі з Володимиром Путіним, російська сторона схвалить ідею турецького посередництва, Анкара буде готова зробити посильний внесок у процес діалогу між Москвою та Києвом.

“Я надаю особливої значущості майбутній зустрічі з президентом Росії. Анкара готова також надати майданчик для технічних обговорень кроків щодо зниження ескалації у регіоні”, – наголосив президент.

При цьому Ердоган розкритикував Захід, який досі не зробив внесок у зниження ескалації між Києвом та Москвою.

“[На Заході] лише вставляють палки в колеса. Лідерство Європи в усуненні кризи між Україною та РФ викликає великі сумніви. Президент США також поки що не продемонстрував позитивного підходу до цього питання”, – додав президент Туреччини.

Ердоган додав при цьому, що позиція Туреччини щодо підтримки суверенітету, політичної єдності та територіальної цілісності України залишається незмінною.

Як писала “Новинарня“, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Варто нагадати, що торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що “про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною” не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною “внутрішньоукраїнського” конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб “залагодити розбіжності”.

Під час учорашнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

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