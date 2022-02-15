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Рада запровадила кримінальне покарання за прояви антисемітизму

15/02/2022 13:19

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5110).

За відповідне рішення проголосували у вівторок, 15 лютого, 295 народних депутатів, повідомляє “Укрінформ”.

Так, документ доповнює статтю 161 Кримінального кодексу України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками” пропонується доповнити нормою щодо проявів антисемітизму.

За вчинення відповідного правопорушення передбачається покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого. Аналогічні дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.

Водночас вищезазначені дії, вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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Україна

Рада запровадила кримінальне покарання за прояви антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5110). За відповідне рішення...

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