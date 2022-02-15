Банкова зреагувала на голосування Держдуми РФ щодо визнання “ЛДНР”

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Заклик Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна визнати так звані “ДНР” та “ЛНР” є “ескалаційною дією”, яка ускладнить ситуацію в Європі.

Таку думку висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок, 15 лютого.

“Звісно, вихід Росії з Мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці “нормандського формату”, виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі”, – сказав Подоляк.

На його думку, “навіть сама постановка питання у Росії щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів”.

“Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі”, – заявив він.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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