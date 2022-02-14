Мінінфраструктури працює над розблокуванням чорноморських портів, – Кубраков

Ілюстративне фото. Порт в Одесі

У зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України за дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у неділю, 13 лютого.

За даними відомства, вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно.

“У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. – Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки”.

У відомстві зазначили, що через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

На національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Відповідно до цих промірів глибини становлять від 15 до 22 метрів.

Суднам, які прямують до портів Одеської затоки, рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.

“Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт”, – додали в Мінінфраструктури.

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Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки “морської блокади” українських портів.

У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

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