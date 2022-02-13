В зоні ООС вшанували пам’ять загиблих від обстрілу Бахмута

У місті Бахмут на Донеччині військовослужбовці Об’єднаних сил, представники Донецької військово-цивільної адміністрації та місцеві мешканці вшанували пам’ять загиблих в результаті обстрілу російськими окупантами мікрорайону “Східний”.
Про це в неділю, 13 лютого, повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил.
Зазначається що на території загальноосвітньої школи відбулося покладання квітів до Пам’ятного знаку жертвам обстрілу.
13 лютого 2015 року російсько-окупаційні війська вчинили обстріл житлового мікрорайону в місті Бахмут. Мішенню для ударів російських найманців було мирне населення. У результаті артнадьоту загинули дві цивільні особи та ще сім отримали поранення різного ступеню важкості.
У пам’ять про трагічні події на території загальноосвітньої школи № 4 міста Бахмут згодом було відкрито Пам’ятний знак загиблим мирним мешканцям від артилерійського обстрілу, як місце вшанування загиблих в наслідок збройної агресії Російської Федерації.
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