“Ситуація стабільна, без суттєвих змін, сценарії прораховуємо”, – звернення командувача ООС

Командувач ООС Олександр Павлюк. Фото: "Радіо Свобода"

“Обстановка в районі операції Об’єднаних сил надійно контролюється нашими захисниками”, – про це заявив командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк у відеозверненні.

Він заявив, що командування прораховує всі можливі сценарії розвитку ситуації.

“На даний час ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил стабільна, без суттєвих змін”, – сказав командувач, і про це також ідеться в повідомленні пресцентру командування ООС, оприлюдненому вранці в неділю, 13 лютого.

Генерал Павлюк зазначив, що “разом з тим, противник продовжує нехтувати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська здійснюють обстріли наших позицій та зосереджують військову техніку поза районами відведення”.

“Ми знаємо, як реагувати на такі дії, і за необхідності рішуче відповідаємо на провокації. Підрозділи ОС регулярно проводять заходи бойової підготовки та мають усе необхідне для стримування збройної агресії”, – сказав Павлюк.

Він додав, що всі підрозділи “чітко виконують взяті на себе зобов’язання” з дотримання мінських домовленостей, але перебувають у готовності до “вчасного й адекватного реагування на потенційні загрози”.

“Тож зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!” – сказав командувач ООС.

У штабі при цьому нагадали, що впродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Станом на сьому годину ранку 13 лютого порушень не зафіксовано.

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