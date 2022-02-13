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Окупанти на Луганщині двічі скидали з БПЛА постріли ВОГів

13/02/2022 09:37

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості щодо “режиму тиші”. Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 13 лютого.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве на Луганщині російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – заявили у штабі.

Станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, минулого тижня окупанти скинули ВОГ на територію КПВВ “Гнутове” (відео).

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