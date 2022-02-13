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Німеччина всупереч санкціям постачає РФ товари подвійного призначення, – ЗМІ

13/02/2022 13:43

У 2020-2021 роках німецькі компанії постачали Росії велику кількість товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Це випливає з переліку міністерства економіки Німеччини, який досі не публікувався, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на статтю в німецькому виданні Welt am AM Sonntag 13 лютого.

У 2020 році міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення в Росію. Загальна вартість – майже 366 мільйонів євро.

До товарів подвійного призначення відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини.

Як зазначає видання, дивує великий обсяг цих поставок з Німеччини. Оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту в Росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни.

У 2020 році Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини після Китаю з обсягом 1,6 мільярда євро, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 мільйоном євро. Україна, з іншого боку, отримує від ФРН лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила 17 мільйонів євро.

Про які саме товари йдеться у справі Росії, не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, Росія могла б використовувати у виробництві зброї.

Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт до Росії, потрібні “конкретні ознаки того, що існує ризик кінцевого військового використання”.

Депутат Бундестагу від “Зелених” Стефан Венцель закликав владу бути більш пильною: “Особливо в нинішній напруженій ситуації з Росією, ми повинні запровадити обмежувальну політику експортного контролю. Bafa має контролювати дуже ретельно, що відбувається з товарами подвійного призначення, і має виключити військове використання”.

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