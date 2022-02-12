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Суд дав 10 років ув’язнення бойовику “ДНР”, який планував теракти на Запоріжжі, – СБУ

12/02/2022 11:12
СБУ табличка

Бойовика так званої “ДНР”, який планував теракти на території Запорізької області, за матеріалами Служби безпеки України засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Слідчі СБУ отримали беззаперечні докази причетності бойовика до організації та підготовки вчинення низки терористичних актів у 2015 році на території Запорізької області. Також задокументовано, що зловмисник збирався підірвати багатоповерховий житловий будинок“, – зазначається в повідомленні.

Встановлено, що терорист так званого “Розвідувального управління ДНР” діяв за завданням та з чіткою координацією “спецслужб республіки” для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Запорізькому регіоні.

Він ретельно спланував низку терактів, а для їх реалізації завербував місцевого мешканця, працівника правоохоронного органу.

Виконавець погодився вчинити кілька терористичних актів у місті Дніпрорудне. Зокрема, підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки густонаселеного житлового масиву.

Співробітники СБУ запобігли цим злочинам. Виконавця та його спільників було затримано напередодні спроби вчинити теракт. Їх усіх засуджено до реальних термінів ув’язнення.

У ході подальших слідчих дій було встановлено організатора – бойовика “ДНР”. У зв’язку з тим, що він переховується від слідства, справу щодо його звинувачення було розглянуто у спеціальному судовому провадженні.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 10 років позбавлення волі заочно.

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