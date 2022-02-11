“Нормандські” радники на зустрічі не прийшли до спільного документа, – Єрмак

Андрій Єрмак

Керівник офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників “нормандської четвірки” заявив, що сторонам не вдалося узгодити загальний документ.

Як передає “Новинарня” у п’ятницю, 11 лютого, водночас він сказав, що “є готовність продовжити переговори”.

“Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори. Всі погодилися з тим, що необхідно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи, а також гуманітарні питання, зокрема щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ. Однак ми не змогли дійти до будь-якого загального документа”, – сказав Єрмак на пресконференції, що відбулася в посольстві України в Німеччині.

За його словами, радники “нормандської четвірки” можуть зустрітися найближчим часом знову.

“Під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів для активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу”, – йдеться в повідомленні пресслужби офісу президента.

Нагадаємо, напередодні в Берліні відбулася друга за місяць зустріч політичних радників лідерів “нормандського формату” – Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали майже дев’ять годин.

На попередній зустрічі радників лідерів країн “нормандського формату” в Парижі, яка відбулася 26 січня, заявили про “реанімацію” “Н4”.

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