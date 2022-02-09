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Радники Норманді зустрінуться у Берліні 10 лютого

09/02/2022 15:22

Зустріч радників з зовнішньополітичних питань України, Німеччини, Франції та Росії пройде в четвер, 10 лютого.

Це підтвердив речник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, повідомляє “Укрінформ”.

“Можу підтвердити зустріч політичних радників Нормандського формату 10.02 в Берліні”, – сказав Бюхнер.

Він зазначив, що ця зустріч є продовженням переговорів 26 січня в Парижі, першої зустрічі за довгий час. У французькій столиці відбувся інтенсивний обмін, який, за словами речника, засвідчив, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди засадою для подальших переговорів.

«Усі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей в поглядах для подальшого поступу. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів», – сказав Бюхнер.

Німеччина, заявив представник уряду, сильно ангажована у Нормандському форматі, в якому має особливу відповідальність та разом із Францією робить особливий внесок у досягнення деескалації напруженості в і навколо України.

«Ми потребуємо врешті-решт поступу у виконанні Мінських угод», – заявив Бюхнер. Він назвав гуманітарну ситуацію на Донбасі «гнітючою» та зазначив, що уряд ФРН вітає всі кроки, які ведуть «у правильному напрямку».

За інформацією Укрінформу, зустріч радників має розпочатися о 13:00 за берлінським часом.

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