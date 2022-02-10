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Росія під тиском скасовує блокування Азовського моря, – ЗМІ

10/02/2022 23:24

Росія під тиском міжнародної громадськості скасувала рішення про блокування мореплавства в Азовському морі.

Про це в четвер, 10 лютого, інформує профільне українське видання BlackSeaNews.

“Сьогодні, 10 лютого, о 16:43, управління навігації та океанографії міноборони РФ повідомило про відміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки”, – ідеться в повідомленні.

Видання поширило лист управління навігації та океанографії російського МО з цього приводу.

Утім, вказує BlackSeaNews, наразі залишається запланованим блокування із 13 лютого великих районів Чорного моря, що містять усі традиційні морські торговельні шляхи – від Босфору до Одеси та від Одеси до Батумі.

Редактор BlackSeaNews Андрій Клименко пояснив: “Нам всім, всім – від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та урядовців, лідерів українського морського бізнесу – буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск щодо цієї проблеми. Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (Для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова)”.

Клименко припустив, що “РФ готує якусь нову підлість”.

“…Порти Чорного моря – це 95% українського експорту, порти Азову – 5% (разом це майже половина усього експорту України)”, – вказав журналіст.

Передісторія

Раніше, 9 лютого, були оприлюднені попередження про перекриття Росією прилеглих до України районів Чорного та Азовського морів “для ракетних та артилерійських навчань” – починаючи з 21:00 UTC 13/02/2022 по 21:00 UTC 19/02/2022. Коридорів для проходу торговельних суден не передбачалося.

Азовське море планували перекрити від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю, що означало повне перекриття руху торговельних суден до азовських портів.

У північно-західній частині Чорне море перекривається окупантами до морського кордону України. Глибини у 12-мильній зоні України, яка залишається вільною для судноплавства, недостатні для проходу великих торговельних суден.

Таке рішення РФ наразилося на різку критику Києва, США та інших західних  партнерів України. Міноборони України закликало партнерів України не допускати російські кораблі в порти.

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Україна

Росія під тиском скасовує блокування Азовського моря, – ЗМІ

Росія під тиском міжнародної громадськості скасувала рішення про блокування мореплавства в Азовському морі. Про це в четвер, 10 лютого, інформує профільне українське видання BlackSeaNews. “Сьогодні, 10 лютого, о 16:43,...

Війна з Росією

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