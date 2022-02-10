РФ обмежує морський суверенітет України і перешкоджає необхідним для економіки перевезенням, – посольство США

Під приводом військових навчань Російська Федерація обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки перевезенням.
Про це в четвер, 10 лютого, йдеться в заяві посольства США в Києві.
“Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України”, – йдеться у повідомленні.
Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022
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Російська Федерація заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
8 лютого РФ перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.
10 лютого українське міністерство закордонних справ засудило рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.
В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Також ускладнюється міжнародне судноплавство.
Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.
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