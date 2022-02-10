РФ обмежує морський суверенітет України і перешкоджає необхідним для економіки перевезенням, – посольство США

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Під приводом військових навчань Російська Федерація обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки перевезенням.

Про це в четвер, 10 лютого, йдеться в заяві посольства США в Києві.

“Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України”, – йдеться у повідомленні.

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022

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Передісторія

Російська Федерація заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

8 лютого РФ перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.

10 лютого українське міністерство закордонних справ засудило рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Також ускладнюється міжнародне судноплавство.

Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.

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